Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть зіткнутися із перепадами настрою

Один із найсильніших — і найщасливіших — днів місячного місяця, що сприяє активним і рішучим діям. У цей час, незважаючи на вихідний, можна розпочати реалізацію серйозних професійних та бізнес-заходів. В цей час також можливі емоційні "гойдалки": з перепадами настрою необхідно боротися за допомогою фізичної праці або занять спортом.

Сьогодні, 15 січня, зіткнутися з перепадами настрою можуть представники всіх знаків зодіаку, але три з них особливо сильно відчують на собі емоційну гойдалку.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, всередині яких "живуть" дві різні людини, і без впливу зірок часто відчувають на собі емоційні "гойдалки", сьогодні ж вони будуть розгойдувати їх вдвічі довше і сильніше — так, що навіть ці особи з сильним вестибулярним апаратом відчують запаморочення. "Лікувати" таку турбулентність зірки рекомендують улюбленим заняттям представників знака — шопінгом. До того ж зовсім необов'язково щось купувати, цілком достатньо просто прогулятися торговими залами.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви в стані емоційної нестабільності, коли їхній настрій "стрибатиме", то опускаючись вниз, то піднімаючись вгору, можуть, як кажуть, лютувати аж підскакувати. У цей час не варто траплятися під гарячу руку, оскільки вони навряд чи зможуть відповідати за свої дії. Щодо самих представників знака, то їм необхідно зосередитися на доброму — а такого в їхньому житті буде сьогодні достатньо, "заякоритися" на ньому і не дозволяти собі скочуватися до негативу — це не так складно, як може здатися на перший погляд.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, які всім іншим станам душі та організму віддають перевагу врівноваженості, від перепадів настрою постраждають особливо сильно — іноді їм буде здаватися, що світ налаштований проти них і всіма можливими способами намагається вивести їх із себе. Уникнути такого розвитку подій досить просто: необхідно обмежити спілкування з людьми, які їх оточують, оскільки саме вони найдужче дратуватимуть представників знака, допікаючи їм — хто поведінкою, а хто словами. Самоті насамперед посприяє вихідний день — можна нікуди не виходити з дому.

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