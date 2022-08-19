Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть зіткнутися із зрадою

Потужна енергетика цього дня часто набуває негативного забарвлення: у людях піднімають голову низинні інстинкти, що підштовхують їх до негідної поведінки та аморальних вчинків. За словами астрологів, саме в цей час відбуваються зради на різних рівнях: обдурити нашу довіру можуть співробітники, друзі і навіть рідні та любі люди.

Сьогодні, 19 серпня, зі зрадою можуть зіткнутися представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно бути особливо обережними.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці можуть дізнатися про проблеми у взаєминах із близькою людиною: велика ймовірність того, що вони запідозрять другу половинку в зраді і їхні побоювання будуть реальними підставами. Зірки наполегливо рекомендують представникам знака не поспішати з висновками та особливо з рішучими діями. Якщо буде хоч мінімальний шанс зберегти стосунки, необхідно ним скористатися.

Рак (22.06 – 22.07)

Раків може підвести хтось із друзів, і це може стати для них справжньою трагедією. Їх засмутить не сам факт зради, а ошуканство їхньої довіри – до таких речей представники знака ставляться дуже трепетно. Найімовірніше, вони так і не пробачать своїх кривдників, навіть якщо продовжать з ним спілкуватися, але така вже натура Раків: треба або приймати їх такими, якими вони є, або з ними не спілкуватися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам треба приготуватися до того, що їх підставить хтось із співробітників: у трудоголізмі ці люди з представниками знака зрівнятися не можуть, тому діятимуть підло – нишком. На користь Козорогів – не дати їм такого шансу: для цього необхідно бути уважними до поведінки оточення – воно обов'язково себе видасть.

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