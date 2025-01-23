Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть зіткнутися зі зрадою

Не найлегший день місячного календаря, протягом якого ми можемо дізнатися про різні — і не завжди приємні — події, так чи так пов'язані з нами. Особливо прикро буває дізнатися, що близька людина здійснила щодо нас некрасивий вчинок – наприклад, зрадила нас.

Сьогодні, 23 січня, відкриття щодо негідних вчинків близьких людей можуть зробити представники всіх знаків зодіаку, але три з них зіткнуться з їхньою зрадою.

Овен

Овни – один із найревнивіших знаків зодіаку, які влаштовують коханій людині істерики, як кажуть, на рівному місці. Але сьогодні, схоже, привід для такої поведінки у них буде – факт зради сумнівів не викличе, а як до нього ставитися, вирішувати тільки їм самим.

Рак

Раки, для яких немає нічого важливішого за сім'ю, дуже уважно ставляться до поведінки рідних людей, помічаючи найдрібніші деталі змін у їхній поведінці. Найчастіше вони в такому разі роблять із мухи слона, перебільшуючи їхні провини, але сьогодні підозри матимуть сенс.

Скорпіон

Скорпіони, хоч вони і мають репутацію складних людей, люблять і, що важливо, вміють дружити. Щоправда, до тих, кого вони допускають до свого ближнього кола, у них дуже високі вимоги, і того, що, на їхній погляд, є зрадою – як сьогодні – не пробачають.

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