Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть зіткнутися з невирішеними проблемами

Перший – складний – день місячного циклу, енергетика якого вважається темною та сатанинською. Наша психіка в такі дні піддається підвищеному навантаженню, тому важливо бути обережними як у спілкуванні з іншими людьми, так і щодо самих себе: на «поверхню» душі можуть вийти сили, про які людина і не підозрюює. Імовірні також події, пов'язані з роботою над помилками, припущеними у минулому.

Сьогодні, 12 серпня, роботу над помилками минулого належить провести представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них вона набуде вигляду невирішених проблем.

Рак

Раків часто характеризує небажання вирішувати проблеми – вони вважають за краще їх не помічати, сподіваючись, що все саме собою розсмокчеться. На жаль, так виходить не завжди, ось і сьогодні представникам знака доведеться зіткнутися з проблемою – найімовірніше, особистою, яку вони не вирішили вчасно.

Скорпіон

Скорпіони, незважаючи на репутацію складних і несумирних людей, насправді такими не є. Наприклад, вони навіть за наявності вагомої причини намагаються не ображати людей із оточення, через що й грузнуть у проблемах. Сьогодні від такої тактики у стосунках треба відмовитись.

Водолій

Водолії легковажно ставляться до проблем, що виникають на їхньому шляху, намагаючись не помічати того, що може зіпсувати їм настрій. Водночас вони не думають про те, що невирішене вчасно питання може збільшити їхні прикрощі, тож із проблемами треба розбиратися вчасно.

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