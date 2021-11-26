Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть зіткнутися зі зрадою

День моральних випробувань, коли багато хто з нас може зіткнутися з підступом та зрадами. Як до цього поставитися, кожен вибирає сам, але необхідно пам'ятати, що – у будь-якому разі – життя на цьому не закінчується, а після неприємних подій з великою ймовірністю станеться щось дуже гарне.

Сьогодні, 26 листопада, зіткнутися із підступом чи зрадою можуть представники всіх знаків зодіаку, але для трьох із них такі проблеми у стосунках найімовірніші.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни, незважаючи на свою палкість і пристрасність, незмінно залишаються вірними своєму партнерові — принаймні доти, доки він залишається таким, тому вони дуже ревниві і ніколи не пробачабють зрад. Цілком можливо, що сьогодні до них можуть дійти чутки про його невірність. Звісно, представники будь-якого знака воліли б у цьому випадку дізнатися все докладніше, але тільки не Овни: вони, швидше за все, розлютиться, влаштують скандал і спалять за собою всі мости — дороги вже не буде.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята дуже часто дають близькій людині зрозуміти, що вона всіляко обтяжує їхнє життя, тому їм було б краще на самоті. Не дивно, що рано чи пізно він робить так, як "просять" представники цього суперечливого знака — знаходять собі інше захоплення. Так що, зіткнувшись сьогодні зі зрадою того, хто живе поруч, Близнятам, замість того щоб лютувати і обсипати "підступного зрадника" докорами, непогано було б подумати: наскільки велика їхня власна провина в тому, що трапилося.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії не з тих, хто тяжко переживає зради — як правило, вони ставляться до адюльтеру близької людини по-філософськи — простіше кажучи, з розумінням: що трапилося, те трапилося, а отже, не варто і переживати з цього приводу. Щодо нинішньої зради близької людини, то вони, швидше за все, взагалі сприймуть її... з вдячністю. Річ у тім, що представники знака давно охолонули до нього, але не знали, як звести стосунки нанівець, а тут — такий "подарунок долі".

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