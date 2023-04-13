Три знаки Зодіаку, які сьогодні можуть змінити своїм другим половинкам

День негативних космічних енергій, протягом якого всі – хто підсвідомо, а хто й усвідомлено – обманюють усіх. Астрологи запевняють, що саме в цей день відбувається максимум можливих зрад – дружніх, особистих, професійних і навіть споріднених, що не найкраще позначається на стосунках між людьми. При цьому дуже важливо розуміти, що кожен з нас може стати як постраждалою, так і стороною, що ображає.

Сьогодні, 13 квітня, зрадити свою другу половинку можуть представники всіх знаків Зодіаку, але для трьох із них зрада особливо небажана.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни, як правило, миттєво спалахують як сірники у всіх відносинах, і особисте життя в цьому сенсі – не виняток: побачивши людину, яка більш-менш вписується в їхнє уявлення про ідеального партнера, вони відразу загоряються, а потім також швидко остигають. Але в даному випадку їм, можливо, не вдасться так легко позбутися чергового "кохання", що навряд чи сподобається другій половинці.

Телець (21.04 – 21.05)

Тільці не так часто змінюють своїм другим половинкам, як їм би того хотілося — вони надто ліниві для того, щоб здійснювати зайві рухи тіла. Але сьогодні вони виявляться надзвичайно активними і діяльними – причому як я прямому, так і в переносному сенсі. Тим, хто поки що не знайшов своєї другої половинки, пригода зійде з рук, а ось решті не поздоровиться.

Козеріг (22.12 – 20.01)

Козероги не вважають зраду чимось надзвичайним – вони не плутають швидкоплинні захоплення з серйозними почуттями, тому дуже сильно дивуються, коли їх звинувачують у зраді. Щось схоже може трапитися і сьогодні, але з однією відмінністю: втішивши яскравий, але короткий адюльтер, вони ризикують втратити дійсно кохану людину назавжди.

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