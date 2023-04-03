Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть здійснити ганебний вчинок

День несе в собі багато спокус, яким необхідно протистояти, інакше легко можна стати жертвою несумлінних людей. Поведінку кожного з нас визначатимуть не розум чи мораль, а інстинкти, тому за здійснені сьогодні вчинки вже завтра може бути соромно.

Сьогодні, 3 квітня, зробити ганебний вчинок можуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них буде особливо соромно за те, що вони зроблять.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни, які люблять влаштовувати скандали, навряд чи зможуть утриматися, якщо хтось із оточення косо подивиться в їхній бік, не кажучи вже про вербальні "образи", він різку нещадну відсіч отримає одразу, без попередження. Водночас в запалі скандалу вони дозволять собі такі висловлювання, які вже завтра змусять їх почервоніти.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, які зберігають спокій саме до того моменту, коли хтось виведе їх із себе, сьогодні, найімовірніше, не відрізнятимуться особливим довготерпінням. Їх розсердить перше ж зауваження на їхню адресу, зроблене кимось із сторонніх, після чого їм геть-чисто відмовить гальма: вони будуть говорити і робити те, чого ніхто від них не очікує, до того ж слова можуть виявитися образливішими за дії.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогам сьогодні необхідно відмовитися від вживання спиртного – під впливом винної пари вони можуть здійснити вчинок, про який вони майже одразу шкодуватимуть. Наприклад, велика ймовірність того, що вони почнуть час від часу телефонувати своїм колишнім, пускаючись водночас в сумнівні одкровення, через що вже завтра будуть готові провалитися крізь землю від сорому.

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