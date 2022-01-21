Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть зробити неможливе

День потужної енергетики, яка сприятлива насамперед для моральних перемог над своїми вадами та слабкостями. Діяти – як у професійному, так і в особистому житті – необхідно рішуче, але обачно, інакше можна буде втратити масу енергії, не досягнувши водночас бажаного результату. Однак, якщо розподілити свої сили правильно, можна буде досягти навіть тієї мети, яка іншими днями здається неможливою.

Сьогодні, 21 січня, зробити неможливе зможуть – зрозуміло, за бажання – представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них це вдасться легко.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята – особливо ті з них, хто займається просуванням нового амбітного проєкту – зможуть перейти межу, після якої кількість докладених ними зусиль перейде в якість, що дасть змогу говорити про серйозний "стрибок" уперед. Насамперед це позначиться на результативності їхньої роботи та її популярності, якщо вона так чи так пов'язана з творчістю чи ЗМІ. Неважко припустити, що це безпосереднім – і позитивним – чином позначиться на фінансових надходженнях.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – насамперед ті, хто стурбований відсутністю порозуміння з близькими людьми – повинні використовувати сьогоднішній день для того, щоб порозумітися навіть із найупертішими і незговірливими членами сім'ї. Представникам знака важливо пам'ятати, що інших родичів у них не буде, тому необхідно шукати консенсус з тими, які є. Треба віддати їм належне – вони відшукають докази, які зможуть переконати всіх, унаслідок чого настане мир окремо взятої сім'ї.

Діва (22.08 – 23.09)

Дівам теж вдасться зробити неможливе незважаючи на те, що їхнє досягнення виявиться менш значущим, хоча їм воно дасться дуже непросто. Річ у тім, що представники знака нарешті вирішать позбавитися частини свого гардеробу, який не вміщається вже в жодні системи зберігання, включаючи не тільки шафи, а й комори та антресолі. Виявивши силу волі, вони переберуть увесь свій одяг і, згнітивши душу, відкладуть той, якого не одягали вже кілька років – його, хоч і не без жалю, можна буде віддати на благодійність.

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