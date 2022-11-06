Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть зробити приємні відкриття

День, який астрологи часто називають містичним: він начебто піднімає край завіси між реальністю і потойбічним світом, тому людина може дізнатися щось таке, що раніше залишалося для неї таємницею за сімома печатками. Водночас ці відкриття зовсім необов'язково виявляться езотеричними – цілком можливо, що вони матимуть життєві властивості, але обов'язково будуть приємними.

Сьогодні, 6 листопада, несподівані відкриття можуть зробити представники всіх знаків зодіаку, та для трьох із них вони стануть особливо приємними.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельців очікує відкриття матеріального характеру, яке правильніше було б назвати знахідкою: їм вдасться відшукати річ, яку вони давно вважали втраченою і дуже з цього приводу шкодували. Цікаво, що знайдеться вона, найімовірніше, в тому місці, де вони вже неодноразово шукали, але все без пуття. Як вона там опинилася, так і залишиться для них таємницею, але знахідка буде приємною.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки несподівано для себе дізнаються про причину, через яку близька їм людина якийсь час тому здійснила, як їм здавалося, абсолютно незрозумілий вчинок. Тепер же з'ясується, що її вчинок мав під собою вагоме підґрунтя і, найімовірніше, воно пов'язане з ніжними почуттями до представників знака, оскільки тоді йшлося про турботу про них та їхній захист.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези – з великою часткою ймовірності – зроблять відкриття матеріальної якості, але яке матиме безпосередній стосунок до мистецтва, на якому вони добре знаються. Зірки настійно рекомендують їм піти до антикварної крамнички чи на блошиний ринок, де серед різноманітного мотлоху вони цілком спроможні знайти справді цінну річ, яка вартує набагато більше, ніж за неї проситимуть.

Читайте також: