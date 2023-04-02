Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть зустріти своїх колишніх

День, коли в життя кожної людини без дозволу вдирається минуле. Воно може набувати різного вигляду – ситуацій, незавершених свого часу, втрачених речей або людей, які мали для нас величезне значення. Особливо приємними такі зустрічі бувають у тому разі, коли стосуються колишнього кохання.

Сьогодні, 2 квітня, зустріти своїх колишніх можуть представники всіх знаків зодіаку, але для трьох із них зустріч із колишнім коханням може стати не просто приємною, а доленосною.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки часто подумки повертаються до свого колишнього кохання, особливо коли сваряться з коханням нинішним. Їм здається, що той, з ким вони розлучилися, любив і цінував їх набагато більше. Щоправда, варто їм помиритися з другою половинкою, як вони забувають про тих, у кого були закохані раніше, тож нинішня зустріч не буде для них важливою.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці – особливо ті з них, хто тимчасово ні з ким не перебуває у стосунках – час від часу подумки повертаються до людини, в яку колись були закохані або, навпаки, яка була закохана у них. Здавалося б, увійти вдруге до тієї самої річки неможливо, але представники знака – оптимісти, і цього разу все у них може скластися.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби з нетерпінням чекають на зустріч із колишнім коханням, з яким вони після розставання не зустрічалися. Спочатку вони рідко згадували про людину, з якою мали стосунки в юності, але з часом – кілька разів розчарувавшись у людях, яких вважали близькими – представники знака все частіше повертаються думками до того, хто, як їм зараз здається, кохав їх найбільше.

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