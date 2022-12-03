Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть зустріти свою долю

День, який астрологи пов'язують із сім'єю та родом, тому вважається, що його треба провести з близькими людьми: не поспішаючи поговорити, згадати зворушливі та кумедні історії зі спільного минулого, віддати шану тим, кого вже немає поруч. Для тих, хто поки що не має власної сім'ї, час може стати по-справжньому доленосним: велика ймовірність зустрічі з людиною, яка стане другою половинкою.

День, який астрологи пов'язують із сім'єю та родом, тому вважається, що його треба провести з близькими людьми: не поспішаючи поговорити, згадати зворушливі та кумедні історії із спільного минулого, віддати шану тим, кого вже немає поруч. Для тих, хто поки що не має власної сім'ї, час може стати по-справжньому доленосним: велика ймовірність зустрічі з людиною, яка стане другою половинкою.

Сьогодні, 3 грудня, зустріти свою долю можуть представники всіх знаків зодіаку, але для трьох із них доля приготувала по-справжньому приємний сюрприз.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята – до того ж насамперед ті з них, хто вже перебуває у стосунках, але незадоволений тим, як вони складаються – можуть розраховувати на зустріч із людиною, яка влаштовуватиме їх за всіма статтями. Звичайно, поєднати з нею свою долю вони зможуть лише після того, як розставлять усі крапки над "і" у своєму нинішньому союзі, але, найімовірніше, особливих труднощів це не складе.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці — і це справді унікальний випадок — зустрінуть свою долю не в майбутньому, а в минулому. Найімовірніше, йтиметься про їхнє перше кохання – шкільне або університетське, яке вони зустрінуть через багато років. Той факт, що за спиною у них весілля та розлучення, лише затвердить кожного на думці, що справжньою долею є ця людина.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги надто зайняті роботою, щоб звертати увагу на тих, хто перебуває поряд. Але оскільки самотність – не найприємніший стан, вони таки змушені будуть перейматися пошуком своєї другої половинки і з подивом виявлять, що вона весь цей час перебувала поряд – наприклад, за сусіднім робочим місцем.

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