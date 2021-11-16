Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть зустрітися з першим коханням

День, коли у життя людини вторгається її минуле. Воно може набути найрізноманітнішого – часом зовсім несподіваного – вигляду, але незмінно нагадає про людей та події, які мали місце бути в далекому – чи не дуже – минулому. Найбільш романтичний сценарій, який може програтися цього дня, – це зустріч із минулим – найчастіше першим – коханням, особливо якщо свого часу стосунки перервалися раптово, а не закінчилися природно та гармонійно.

Сьогодні, 16 листопада, зустріти перше кохання можуть представники всіх знаків зодіаку, але для трьох із них побачення з людиною, яка колись так багато для них означала, виявиться по-справжньому доленосним.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята постійно подумки повертаються до свого першого кохання – а іноді й другого теж, особливо коли сваряться з близькою людиною. От би, думають вони в таких випадках, зустрітися з кимось із колись коханих людей – вони б, на відміну від того невдячного, хто зараз перебуває поруч із ними, обов'язково гідно оцінили їх. Щоправда, щойно стосунки налагоджуються, вони на якийсь час забувають про тих, у кого були закохані раніше, тож нинішня зустріч не виявиться для них важливою.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – особливо ті з них, хто давно і досить вдало перебуває у шлюбі, незважаючи на це, часто згадують своє перше кохання, думаючи, що, якби вони залишилися з тією людиною, їхнє особисте життя склалося б інакше – щасливіше. Мабуть, саме тому доля влаштує їм зустріч із цією людиною – представники знака зможуть подивитися на них зовсім іншими очима та зрозуміти, що шкодувати про розставання з нею, швидше за все, не варто – навряд чи спільне життя з нею було б таким же затишним, як зараз.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби з нетерпінням чекають на зустріч з першим коханням, із яким вони після розставання не зустрічалися. Спочатку вони рідко згадували про людину, з якою зустрічалися в юності, але згодом — кілька разів будучи ошуканими людьми, яких вони вважали близькими, — представники знака все частіше і частіше повертаються думками до того, хто, як їм зараз здається, любив їх найбільше. Те, чим закінчиться ця зустріч, залежить тільки від самих представників знака, але зірки не радять їм дуже сильно розраховувати на щасливий результат справи.

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