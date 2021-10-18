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Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть зустрітися зі своїм минулим

Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть зустрітися зі своїм минулим

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Єдиний в місяці місячний день, який дає можливість забути про сьогодення і майбутнє, а жити — хоч і нетривалий час — минулим. Втім, це не означає, що можна нічого не робити і з ностальгією згадувати про прожите і пережите: зустрічі і ситуації послані в цей день для того, щоб виявити колишні помилки і зробити з них висновки.

Сьогодні, 18 жовтня, зустрітися зі своїм минулим можуть представники всіх знаків зодіаку, але для трьох із них таке зіткнення стане особливо важливим.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки можуть повторно виявитися в ситуації, учасниками якої одного разу — давно або нещодавно — вони вже були, що спочатку викличе у них відчуття дежавю. Але не варто лякатися: обставини складуться таким чином, що вони отримають рідкісну можливість повернути минуле і виправити в ньому припущену колись помилку, а заодно, вивчивши урок, який дала доля, не повторювати її надалі. Залишиться тільки подякувати зірки за таку турботу і допомогу.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці протягом життя часто залишають у себе за спиною незакінчені романи: когось кинули вони, а хтось кинув їх — немає значення, головне, що ці незавершені гештальти постійно викликають до себе. Сьогодні, можливо, їм вдасться закрити один з них, зустрівшись — або поговоривши через месенджер — з колись коханою і досі незабутою людиною. І — або поставити остаточно крапку в стосунках, або відновити їх.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги можуть зіткнутися з ситуацією, коли хтось, хто заборгував їм енну суму грошей, повернеться в їхнє життя, щоб розплатитися за рахунками. І неважливо, що всі терміни повернення боргу вже минули, а гроші за цей час, м'яко кажучи, знецінилися, головне, що людина пам'ятала про свої зобов'язання і все-таки вирішила не залишатися в боржниках, а це вже дорогого варто. Так що варто прийняти гроші з вдячністю і, можливо, прогуляти їх разом.

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