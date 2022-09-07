Три знаки зодіаку, які сьогодні можуть зустрітися зі своїми колишніми

День, коли до життя людини вдирається його минуле. Воно може набути найрізноманітнішого вигляду, але незмінно нагадає про людей та події, які були присутніми в далекому – чи не дуже – минулому. Найбільш романтичний сценарій, який може бути цього дня – це зустріч із минулим коханням, особливо якщо свого часу стосунки перервалися раптово, а не закінчилися природно та гармонійно.

Сьогодні, 7 вересня, зустріти своїх колишніх можуть представники всіх знаків зодіаку, та для трьох із них побачення з людиною, яка колись так багато для них означала, виявиться по-справжньому доленосним.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, коли їх охоплює сентиментальність, завжди згадують своє перше кохання – особливо це стосується представників знаку, які не можуть похизуватися численними романами. Щоправда, зустрівши цю людину сьогодні, вони, найімовірніше, не наважаться на рішучі дії, міркуючи, що минулого не повернеш, а нинішнє сімейне життя, навіть якщо воно їх не влаштовує, руйнувати не варто.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільців, які зазвичай вкрай трепетно ставляться до свого минулого, очікує не зустріч, а телефонний дзвінок та лист від людини, з якою їх колись пов'язували романтичні стосунки. Найімовірніше, вона давно шкодує про поведінку, яку дозволила собі під час розставання, і хоче сказати про це представникам знаку. Є сенс прийняти їхні вибачення – вони йтимуть від щирого серця.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби – особливо ті з них, хто зараз перебуває в пошуку стосунків – сприймуть зустріч зі своїми колишніми, як можливість повернути минулий зв'язок. Однак, непогано було б пам'ятати про те, що двічі до тієї самої річки увійти неможливо: від часу розставання дуже багато змінилося, щоб можна було відновити колишні стосунки, та й сама людина могла серйозно змінитися за роки, що минули.

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