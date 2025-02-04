Три знаки зодіаку, які сьогодні на власному досвіді переконаються, що закон бумеранга існує

День, коли особливо важливо пам'ятати про те, що будь-який злий вчинок – або недобре слово – відіб'ються, насамперед, на нашому власному житті, так що дії мають бути винятково доброї та позитивної якості. Особливо небажано ображати оточення – бумеранг прилетить миттєво.

Сьогодні, 4 лютого, відмовитися від зла на будь-якому його рівні необхідно представникам усіх знаків зодіаку, але три з них на власному досвіді зможуть переконатися, що закон бумеранга існує.

Телець

Тельці, які вміють довго накопичувати роздратування, щоб згодом виплеснути його назовні, сьогодні відчують, що не можуть стриматись і когось образять, але все, що вони сьогодні дозволять собі на адресу інших людей, незабаром повернеться до них.

Діва

Діви часто демонструють оточенню холоднокровність, але це не означає, що вони байдужі до того, що відбувається, – навпаки, в душі у них вирують справжні бурі, які можуть завдати шкоди оточенню, водночас їм варто пам'ятати, що закон бумеранга не тільки існує, а й працює.

Козоріг

Козороги часто потрапляють у неприємні ситуації через запальність, якої не зможуть позбутися. Будь-яку ситуацію можна виправити, визнавши свою провину, але представники знака робити цього категорично не хочуть, тож сьогодні можна отримати образу назад.

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