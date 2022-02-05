Три знаки зодіаку, які сьогодні отримають інформацію про людей, що зникли з їхнього життя

Містичний день, коли магічні здібності відкриваються навіть у тих людей, котрі в них категорично не вірять. Астрологи вважають, що в цей час можна шукати втрачені речі та зниклих людей – інформація, отримана від них або про них, виявиться максимально достовірною.

Сьогодні, 5 лютого, отримати інформацію про людей, які раптово зникли, можуть усі знаки зодіаку, але для трьох із них вона виявиться особливо правдивою, а тому важливою.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята деякий час тому примудрилися втратити хорошого друга чи подругу – людина припинила відповідати на дзвінки, її активність у соціальних мережах перебуває на нулі, тому даних про неї немає жодних. Звичайно, можна було б з'їздити до неї додому, але вона живе в іншому місті, а у представників знака дуже багато справ, щоб відволікатися на таку подорож. Сьогодні вони можуть отримати важливу звістку про близьку людину: можливо, вона свідомо на якийсь час віддалилася від суспільства, а тепер збирається повернутися.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви – з великою ймовірністю – в недавньому минулому розлучилися з коханою людиною, яка після рішучої розмови припинила подавати ознаки життя, тому всі спроби представників знака прояснити ситуацію (схоже, вони ще плекають надію на примирення) виявляються безрезультатними. На жаль, новини, які вони отримають, навряд чи їх потішать: найімовірніше, колишній коханий уже давно зустрічається з кимось іншим і, на жаль, не збирається повертатися назад.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії можуть бути стурбовані зникненням з їхнього життя когось із знайомих, якому вони нещодавно позичили енну суму грошей, до того ж вони самі не знають, чого їм більше шкода – спілкування з цією людиною чи коштів, що залишилися в неї. З великою часткою ймовірності можна сказати, що причина її зникнення саме в останніх: найімовірніше, він поки не може їх повернути, тому вважав за краще зникнути з очей свого кредитора — новини, які прийдуть сьогодні, підтвердять це припущення.

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