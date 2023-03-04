Три знаки зодіаку, які сьогодні отримають вітання з минулого

День має репутацію містичного — вважається, що в цей час піднімається завіса, що відокремлює реальний світ від віртуального, і люди, і явища, характерні для останнього можуть проявляти себе в сьогоднішньому світі. Це також час, коли минуле – хочемо ми того чи ні – впливає на наше життя. Воно набуває різних облич, але його суть одна – люди і події минулого повинні змусити нас виправити скоєні колись помилки і нарешті забути про них.

Сьогодні, 4 березня, вітання із минулого можуть отримати представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них потрібно звернути на них особливу увагу.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам зірки приготували зустріч із людиною, з якою їх у минулому пов'язували дружні стосунки. Незважаючи на те, що їхні шляхи давно розійшлися, їм і сьогодні є про що поговорити і що згадати, тому варто скористатися вихідним днем і провести час у кафе або, якщо дозволить погода, у парку, де вони зможуть поділитися одне з одним тим, що накопичилося на душі за минулі роки.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіонам, які люблять містику у всіх її видах, відкриється стара таємниця, яку вони давно намагалися розгадати. Найімовірніше, вона буде пов'язана з історією їхньої родини. Не можна сказати, що від представників знака її приховували, просто не вважали, що вона може виявитися для них важливою. І даремно, бо, дізнавшись про цю таємницю, вони багато зрозуміють про свій характер, а то й життя.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці, хоч би скільки років їм виповнилося, досить часто згадують своє перше кохання, тому що вважають це почуття найщирішим і справжнім, на відміну від інших, які були вже після нього. Напевно, їм буде особливо приємний той факт, що людина, до якої вони ставляться настільки трепетно, раптово зателефонує або напише електронного листа. Так вони зможуть дізнатися, що вона теж пам'ятає про них.

Читайте також: