Три знаки зодіаку, які сьогодні отримають те, що заслужили

Один із найлегших і нвйспокійніших днів місячного календаря, символом якого недарма є Сонце. Місячний цикл закінчується, і справи – як добрі, так і погані – підсумовуються, щоб віддати людині належне. Відбудеться підбиття підсумків попереднього тимчасового етапу, внаслідок чого кожен отримає по заслугах.

Сьогодні, 4 липня, підбити підсумки попереднього місяця потрібно підбити представникам усіх знаків зодіаку, але три з них обов'язково отримають те, що заслужили.

Овен

Овни – знак добрий, але поспішний і запальний: під впливом емоцій можуть наговорити оточенню, м'яко кажучи, зайвого. Щоправда, вони дуже швидко остигають, але перепрошувати не поспішають, сьогодні ж зірки розставлять усі точки їхніх помилок над «і».

Терези

Терезам часто заважає правильно чинити їхня нерішучість: вагаючись з боку в бік, вони втрачають час для дії, і тим самим не тільки надають ведмежу послугу собі, а й підводять інших. Сьогодні представників знака накриє каяття саме такого роду.

Козоріг

Козороги не такі суворі, стримані і навіть черстві, як може здатися тим, хто погано їх знає, – у глибині душі вони м'які та добрі, хоч і ретельно це приховують. Гарні справи, які вони зробили за попередній період життя, обов'язково будуть винагороджені.

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