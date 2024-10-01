Три знаки Зодіаку, які сьогодні отримають те, що заслужили

Нинішній день – найлегший і спокійніший у всьому місячному календарі, коли потрібно зберігати гармонію – як у душі, так і в навколишньому світі. Тим не менш, дуже важливо звертати увагу на події нинішнього дня, які в жодному разі не можна назвати випадковими – вони зумовлені нашим життям і поведінкою протягом попереднього місячного місяця.

Сьогодні, 1 жовтня, випадкових подій не буде в житті представників усіх знаків Зодіаку, але три з них отримають те, що заслужили – як у позитивному, так і негативному значенні слова.

Овен

Овни, що відрізняються від інших знаків Зодіаку підвищеною цілеспрямованістю, отримають приємне підтвердження того, що їм вдалося вирішити всі завдання, які вони перед собою поставили — причому, вони змогли зробити це, як кажуть, з блиском.

Діва

Діви цілком можуть стати жертвами власної зневагою, з якою вони весь попередній життєвий період ставилися в оточуючих людей. Сьогодні вони – з великою ймовірністю – відчують таке ставлення на собі, а це не найприємніше почуття.

Козеріг

Козероги, які минулого місяця — втім, як завжди — працювали завзято і самозабутньо, отримають результат, який — перш за все, в матеріальному плані — перевершить навіть найсміливіші їхні очікування. Зірки радять їм хоча б частину цих коштів витратити на відпочинок.

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