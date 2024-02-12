Три знаки зодіаку, які сьогодні підозрюватимуть оточення у всіх смертних гріхах

Нинішній день – особливо перша його половина – загрожує нервовою напруженістю, дратівливістю і навіть агресією. Наслідком таких почуттів та емоцій може стати підозрілість, яку в такий місячний період здатні відчувати навіть найнаївніші й найдовірливіші люди.

Сьогодні, 12 лютого, дратівливими та агресивними можуть стати представники всіх знаків зодіаку, але три з них почнуть підозрювати у всіх смертних гріхах тих, хто їх оточує.

Телець

Тельці рідко підозрюють коханих людей у зраді, та якщо все ж роблять це, то сам символ ревнощів, Отелло, не витримує такої конкуренції. Сьогодні вони підозрюватимуть свою другу половинку в невірності без жодних підстав: достатньо почекати до завтра – і від ревнощів не залишиться і сліду.

Козоріг

Козорогів можуть засмутити підозри, які стосуються їхньої роботи: думка про те, що хтось їх підсиджує, може зовсім отруїти існування представників знака. Бажано відволіктися від думки про чиїсь підступи та інтриги, зосередившись на виконанні важливих нагальних завдань.

Водолій

Водоліям може здатися, що близькі друзі за їхньою спиною про щось змовляються з недругами, що завдасть їм чимало неприємностей. Важко сказати, що – крім місячних енергій – може підштовхнути їх до такої думки, але наступного дня, коли "чари" розсіються, у них наче камінь з душі впаде.

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