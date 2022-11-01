Три знаки зодіаку, які сьогодні побачать плоди своєї праці

День, коли під впливом зовнішніх обставин відбувається внутрішнє перетворення людини – кожна отримає саме ті якості, яких їй справді не вистачає: одні – впевненість у своїх силах, інші – вміння відстоювати свої інтереси, треті – спокій та врівноваженість. Усі ми зіткнемося з трансформацією, в тому сенсі, що праця та зусилля попереднього часу принесуть перші плоди.

Сьогодні, 1 листопада, плоди праці попереднього часу матимуть змогу побачити представники всіх знаків зодіаку, але три з них, умовно кажучи, отримають перший урожай.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни – особливо ті з них, хто останнім часом старанно працював над своєю фізичною формою, намагався правильно харчуватися та займався спортом, – отримають усі підстави для задоволення собою. Нове тіло із завидним тонусом, підтягнутими м'язами та втраченими кілограмами вартуватиме зусиль, витрачених на його вдосконалення, особливо якщо взяти до уваги, що це лише початок перетворення.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези – насамперед ті, хто через обставини, що склалися, змушений був останнім часом вивчати іноземну мову – несподівано для себе виявлять, що вона поступово стає для них якщо і не рідною, як їм би того хотілося, але в будь-якому разі, доступною для розуміння, а отже, зусилля, витрачені на її засвоєння, не були даремними.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги, добре відомі своїм трудоголізмом, працюють не лише через любов до мистецтва, а й задля винагороди у вигляді грошових знаків або інших – передусім матеріальних – благ, які можна отримати. Сьогодні вони будуть дуже задоволені підсумками своєї праці, що, своєю чергою, мотивує їх на нові професійні досягнення.

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