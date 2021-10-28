Три знаки зодіаку, які сьогодні побачать пророчі сни

День, який дозволяє людині зрозуміти, чи правильно вона живе. Якщо від самого ранку вона почувається бадьоро і впевнено і перебуває в гарному настрої, значить, вона йде правильним життєвим шляхом, і навпаки: похмурий стан духу і пригніченість дадуть зрозуміти, що вона, на жаль, заблукала. Необхідно також звернути увагу на сни — вони можуть виявитися віщими.

Сьогодні, 28 жовтня, пророчі сни можуть наснитися представникам всіх знаків зодіаку, але трьом із них необхідно звернути на "нічне кіно" особливу увагу.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята часто відмахуються від власних сновидінь, вважаючи їх "нісенітницею" і "безглуздям", але сьогодні їхні сюжети виявляться настільки приголомшливими, що вони — за всього бажання — не зможуть їх проігнорувати. Швидше за все, сон цієї ночі передбачить представникам знака позитивні життєві зміни, яких вони так потребують. Їм нарешті час стріпонутися, зібрати себе зі шматочків в єдине ціле і жити далі.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки — через вплив на них Місяця — в сни вірять абсолютно і беззастережно, тому з їхнім трактуванням у них, як правило, проблем не виникає. Ось і сьогодні вони легко зможуть розшифрувати побачене, тим більше що воно обіцяє їм більш ніж приємні моменти — швидше за все, в особистому плані. Особливо це торкнеться тих, хто поки ще самотній: нове знайомство, яке, як казала героїня культового фільму, "переросте в міцну дружбу": уві сні такі події найчастіше віщує нова сумка.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водоліїв не можна назвати людьми, які серйозно ставляться до снів — ретельно їх запам'ятовують і потім прискіпливо аналізують. Однак не звернути уваги на сон нинішньої ночі не зможуть і вони, таким яскравим, видовищним і емоційно переконливим він буде. Сновидіння буде дуже схоже на хороший художній фільм, тому представникам знака — особливо тим, чия професія пов'язана з творчістю — воно подасть цікаву ідею, яку вони дуже скоро реалізують у своїй роботі.

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