Три знаки зодіаку, які сьогодні почують про себе неприємну правду

Нинішній день, одним із символів якого є Дзеркало, дозволяє людині оцінити своє життя взагалі і самих себе зокрема відповідно до думки оточення. Будь-які похвали та компліменти виявляться правдою, а зауваження та недобрі коментарі мають стати приводом для самоаналізу та відповідної «роботи над помилками».

Сьогодні, 27 лютого, подивитися на себе збоку зможуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них доведеться почути про себе неприємну правду.

Телець

Тельці можуть дізнатися, що вони страждають від нерішучості: для самих представників знака, які так не вважають, таке одкровення стане несподіванкою. Але замість того, щоб дивуватися і обурюватися, їм необхідно замислитися: можливо, привід для такої думки у людей, що їх оточують.

Рак

Ракам на перший погляд може здатися, що вони почують на свою адресу компліменти, адже їх назвуть жалісливими та чуйними до чужого лиха. Але представникам знака бажано вникнути не тільки в те, про що говорять, а й у те, про що замовчують: можливо, вони надто часто дозволять людям сідати собі на голову.

Лев

Леви цілком можуть почути закиди у своїй зарозумілості, яку люди, що їх оточують, вважають жахливою вадою. Представники знака, впевнені у своїй доступності та демократичності, будуть неприємно вражені, але попри це зірки радять їм замислитись над тим, чому вони такий вигляд мають збоку.

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