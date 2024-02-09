Три знаки зодіаку, які сьогодні потраплять під вплив темних сил

Нинішній день – один із найнебезпечніших у всьому місячному календарі, він характеризується дією негативних сил, які можуть оволодіти навіть найспокійнішими, врівноваженими та добрими людьми. Одним із їхніх проявів стануть різноманітні манії, від яких у цей час не застрахований ніхто.

Сьогодні, 9 лютого, внутрішній негатив вплине на представників усіх знаків зодіаку, але три з них можуть – на щастя, ненадовго – почуватися справжніми маніяками.

Лев

Леви і будь-якого іншого дня схильні до манії величі, сьогодні ж їм ніяк не вдасться її уникнути. Демонстрація власної переваги навряд чи покращить взаємини представників знака з людьми, що оточують їх, тому – зрозуміло, якщо вони відчують таку можливість – потрібно приховувати свою манію від інших.

Діва

Діви будуть впевнені, що оточення має намір вставляти їм палиці в колеса, роблячи їхнє життя і роботу нестерпними. В результаті, саме вони своїми постійними – і дріб'язковими – причіпками ускладнять існування людей, що перебувають поруч, у рази помноживши властиву їм від природи набридливість.

Водолій

Водолії цілком можуть вдаритися в паніку, вирішивши, що за ними хтось спостерігає – всупереч їхньому дозволу та бажанню. Щоправда, вони навряд чи зможуть відповісти на запитання про те, який інтерес представляють для оточення, але, як відомо, манія логічного обґрунтування не потребує – вона не залежить від об'єктивних реалій.

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