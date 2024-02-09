Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Три знаки зодіаку, які сьогодні потраплять під вплив темних сил

Три знаки зодіаку, які сьогодні потраплять під вплив темних сил

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку

Нинішній день – один із найнебезпечніших у всьому місячному календарі, він характеризується дією негативних сил, які можуть оволодіти навіть найспокійнішими, врівноваженими та добрими людьми. Одним із їхніх проявів стануть різноманітні манії, від яких у цей час не застрахований ніхто.

Сьогодні, 9 лютого, внутрішній негатив вплине на представників усіх знаків зодіаку, але три з них можуть – на щастя, ненадовго – почуватися справжніми маніяками.

Лев

Леви і будь-якого іншого дня схильні до манії величі, сьогодні ж їм ніяк не вдасться її уникнути. Демонстрація власної переваги навряд чи покращить взаємини представників знака з людьми, що оточують їх, тому – зрозуміло, якщо вони відчують таку можливість – потрібно приховувати свою манію від інших.

Діва

Діви будуть впевнені, що оточення має намір вставляти їм палиці в колеса, роблячи їхнє життя і роботу нестерпними. В результаті, саме вони своїми постійними – і дріб'язковими – причіпками ускладнять існування людей, що перебувають поруч, у рази помноживши властиву їм від природи набридливість.

Водолій

Водолії цілком можуть вдаритися в паніку, вирішивши, що за ними хтось спостерігає – всупереч їхньому дозволу та бажанню. Щоправда, вони навряд чи зможуть відповісти на запитання про те, який інтерес представляють для оточення, але, як відомо, манія логічного обґрунтування не потребує – вона не залежить від об'єктивних реалій.

Читайте також:

Збільшені виплати для пенсіонерів: скільки становитиме доплата і хто її отримає? – Економічні новини

Збільшені виплати для пенсіонерів: скільки становитиме доплата і хто її отримає? – Економічні новини

Повʼязані теми:

Наступна публікація