Три знаки зодіаку, які сьогодні пожнуть те, що посіяли

День, коли зусилля попереднього часу починають приносити очікувані плоди – кожен пожне те, що посіяв. Але це ще не вся пов'язана з ним містика: необхідно дотримуватись максимальної обережності стосовно слів і справ – абсолютно несподівано вони можуть матеріалізуватися, що може виявитися для когось неприємним.

Сьогодні, 30 вересня, потиснути те, що посіяли, зможуть представники всіх знаків зодіаку, але для трьох із них цей процес буде закономірним.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – один із найпоступливіших і найдобріших знаків зодіаку, тому й "урожай" вони знімуть відповідний: велика ймовірність того, що хтось захоче відплатити їм за здійснене добро. Зірки наполегливо радять представникам знака без хибної скромності і з властивою їм гідністю прийняти таку оцінку їхніх дій: навіщо заперечувати власну шляхетність?

Діва (22.08 – 23.09)

Дів рідко мучать докори сумління — навіть здійснивши поганий вчинок, вони бувають впевнені, що все зробили правильно, а значить, і каятися їм нема в чому. Але сьогодні вищі сили не чекатимуть, коли вони самі зрозуміють свою помилку, їм доведеться відповісти за скоєний ними непорядний вчинок і, можливо, винести на майбутнє урок, який вони, якби склалися обставини, інакше, навряд чи затвердили б.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги не дуже люблять сентименти, тому у взаєминах з оточенням вони часто бувають показово суворими, але в душі це, як правило, добрі люди, які вважають за краще робити добрі справи потай, а не напоказ. Але це не означає, що їхні вчинки залишаться поза увагою: зроблене ними обов'язково повернеться бумерангом, у їхньому випадку – добрим.

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