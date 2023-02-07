Три знаки зодіаку, які сьогодні пожнуть те, що посіяли

День, у якому немає місця випадковості: все, що відбувається з людиною, є закономірністю та результатом попереднього періоду її життя – як мінімум за місяць, а як максимум – за рік, а то й кілька років. Якщо вона встигла когось образити, образять її, а якщо зробила хоча б одну добру справу, життя обов'язково віддячить їй за це. Загалом на будь-яку подію дня потрібно дивитися саме з цієї точки зору.

Сьогодні, 7 лютого, пожнуть те, що посіяли, представники всіх знаків Зодіаку, але три з них отримають особливо відчутний бумеранг.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам доведеться згадати, кого з оточення вони – з легковажності, не подумавши – встигли сильно образити. Найімовірніше, сама людина вже давно забула сварку, але світобудова не терпить перекошення в один бік – вона обов'язково відновить рівновагу, надіславши представникам знака заслужений ними бумеранг. Найважливіше для них у цій ситуації – зробити правильний висновок із того, що сталося.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, незважаючи на властиву їм від природи манію величі, добрі та щедрі, тому часто чинять добрі справи не лише близьким та друзям, а й зовсім незнайомим людям. Ну а оскільки бумеранг необов'язково негативне поняття, тож не дивно, що він принесе їм подяку від світобудови. Втім, на честь представників знака, треба сказати, що вони роблять добрі справи безкорисливо.

Водолій (21.01 – 18.02)

Водолії рідко діють за правилами – частіше їхні вчинки є експромтом, про який ще п'ять хвилин тому вони й не думали, а потім чомусь, не пояснивши причин навіть самим собі, зробили його. Але оскільки це не заважає їм робити добрі справи, подяку від Всесвіту вони отримують відповідну: так, якщо сьогодні їм усміхнеться успіх, бажано згадати, хто і за що може їм дякувати.

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