Три знаки зодіаку, які сьогодні стануть надто недовірливими

День негативної місячної енергетики, яка викликає у людей агресію – найчастіше абсолютно невмотивовану: в такій ситуації різкі випади людей навколо складно передбачити. З іншого боку, багато хто з нас може стати тривожним і недовірливим, і буде схильним бачити небезпеку там, де її нема.

Сьогодні, 17 вересня, надто тривожними й недовірливими можуть стати представники всіх знаків зодіаку, але три з них скрізь і в усьому бачитимуть підступи та інтриги.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви достатньо емоційно стійкі люди, але є в них і слабкий бік: вони вважають, що завжди повинні контролювати ситуацію – як щодо себе, так і стосовно своїх близьких. Якщо в цьому сенсі щось іде не так, представники знака впадають у занепокоєння, а треба всього лише згадати про те, що ніхто не в змозі повністю контролювати своє життя.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони і в спокійніші дні дуже люблять "накручувати" себе, вишукуючи проблеми там, де їх нема, а сьогодні ця їхня здатність посилиться в рази. Перш ніж виявити спрямовану проти них "всесвітню змову", представникам знака непогано було б замислитися над тим, навіщо вона комусь потрібна – найімовірніше, відповіді на це запитання вони не знайдуть.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козороги – відомі трудоголіки, тому їхня психологічна врівноваженість дає збій, коли йдеться про незрозумілі ситуації, пов'язані з їхньою роботою. В таких випадках вони починають підозрювати, що хтось плете інтриги, щоб позбавити їх вигідного й цікавого замовлення. Ось і сьогодні представники знака можуть запідозрити когось зі своїх конкурентів і знесилити себе.

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