Три знаки зодіаку, які сьогодні відчуватимуть перепади настрою

День, заряджений потужною позитивною енергетикою, сприятливий для будь-яких видів відпочинку, який буде дуже доречним, якщо врахувати, що вже завтра, незважаючи на свято, починається новий робочий тиждень, який вимагатиме сил і зосередженості. Перешкодити відпочинку та релаксу можуть перепади настрою, які не дозволять як слід розслабитися.

Сьогодні, 13 лютого, перманентні перепади настрою відчуватимуть усі знаки зодіаку, але трьом із них вони можуть особливо докучати.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, як правило, не схильні до швидких перепадів настрою: вони можуть довго перебувати в стабільно хорошому настрої, а потім, коли кількість їхнього роздратування з різних приводів перейде в якість, так само стабільно переходити в режим гніву. Але сьогодні вони відчують справжню турбулентність, коли їх буде – буквально цього слова – кидати з боку в бік. Це виявиться серйозним випробуванням навіть для такого психічно врівноваженого знака, тому зірки радять не йти на поводі у емоцій.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнята, які і будь-якого іншого дня демонструють оточенню суперечливість і двоїстість своєї натури, цього разу перевершать усі – навіть найсміливіші – очікування. Їхній настрій змінюватиметься що пів години, що унеможливить спілкування з ними. Добре ще, що сьогодні вихідний день, інакше від них втекли б усі ділові партнери. Змінити себе представники знака не в змозі, тому для них існує один-єдиний вихід – щоб уникнути непорозумінь, якнайменше спілкуватися з оточенням.

Терези (24.09 – 23.10)

Терезам завжди важко буває визначитися щодо того, що вони хочуть отримати насправді, але сьогодні вибір виявиться особливо складним. До тоготж варіанти, які їм подобаються, викликатимуть позитивні емоції, а ті, що не подобаються, негативні. Ну а оскільки протягом дня їм доведеться постійно аналізувати можливі обставини, то й настрій відповідно скакатиме то вгору, то вниз. Це виявиться виснажливим не лише для них самих, а й для людей, які їх оточують.

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