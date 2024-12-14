Три знаки зодіаку, які сьогодні відчуватимуть різкі перепади настрою

День заряджений потужною позитивною енергетикою, яка дозволить впоратися з будь-якими – навіть дуже складними – завданнями, особливо якщо вдасться взяти її під контроль і направляти в потрібне русло, інакше вона «вестиме» людину за собою, підштовхуючи до вчинків, які не входять до її планів.

Сьогодні, 14 грудня, йти на поводі у потужних потоків космічної і доведеться представникам усіх знаків зодіаку, але три з них зазнаватимуть різких перепадів настрою.

Телець

Тельці – один із найстабільніших знаків зодіаку, яким невластиві перепади настрою, але сьогодні щось піде не так і їм, незважаючи на всі старання, не вдасться стримати себе в спокійному стані духу і, як наслідок, емоції постійно вириватимуться з-під контролю.

Близнята

Близнята, які і будь-якого іншого дня демонструють оточенню суперечливість і двоїстість своєї натури, цього разу перевершать усі – навіть найсміливіші – очікування. Їхній настрій змінюватиметься що пів години, що унеможливить спілкування з ними.

Терези

Терезам завжди важко буває визначитися щодо того, що вони хочуть отримати насправді, але сьогодні вибір виявиться особливо складним. До того ж варіанти, які їм подобаються, викликатимуть позитивні емоції, а ті, що не подобаються, – негативні, що й позначиться на настрої.

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