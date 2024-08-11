Три знаки зодіаку, які сьогодні відчують перепади настрою

Сьогодні кількість докладених у попередній період зусиль переходить у якість: як-то кажуть, лялечка перетворюється на метелика. Часто можна говорити не лише про процеси, якими керує людина, але і про неї саму: зміни з нами відбуваються як на фізичному, так і на ментальному рівні.

Сьогодні, 11 серпня, зміни – як на фізичному, так і на ментальному рівні – чекають на представників усіх знаків зодіаку, але у трьох з них вони можуть бути пов'язані з перепадами настрою.

Близнята

Близнята вирізняються двоїстістю характеру, наслідками якої є не лише неоднозначна поведінка, а й перепади настрою. Але сьогодні перехід від ейфорії до відчаю і назад буде особливо різким, що зробить представників знака особливо нестерпними для їхнього оточення.

Терези

Терези як представники знака, що вічно вагається, і в інші дні не можуть досягти психологічної рівноваги, але сьогодні ця їхня нездатність збільшиться в рази. Щоб перебувати в гарному настрої, необхідно зосередитися на чомусь хорошому.

Риби

Риби часто стають учасниками гри "любить – не любить": от і сьогодні вони то радітимуть тому, що у стосунках з близькою людиною все у них складається ідеальним чином, то сумніватимуться в її почуттях у відповідь – та, схоже, їхнє занепокоєння не матиме підстав.

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