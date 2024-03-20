Три знаки зодіаку, які сьогодні забудуть про неприємності як про поганий сон

Нинішній день – один із найсуворіших у моральному сенсі, коли треба думати про духовне і, за можливості, долучатися до нього – ходити до театрів, музеїв, виставок. Також його характеризує той фактор, що саме в цей час з нашого життя йде погане те, що останнім часом ускладнювало, а, можливо, і отруювало нам життя.

Сьогодні, 20 березня, погане йтиме з життя всіх знаків зодіаку, але трьом із них особливо пощастить – вони забудуть про свої неприємності як про страшний сон.

Телець

Тельці останнім часом зіткнулися з проблемами зі здоров'ям, які не могли не вплинути на їхній душевний стан – вони, на відміну від інших, не люблять і не вміють хворіти. Але сьогодні для тих, хто – нарешті! — наважиться піти до лікаря, у зірок гарна звістка: хвороба, яка здавалася їм серйозною, лікується і легко, і швидко.

Стрілець

Стрільцям – особливо тим, хто останнім часом переживає через фінансові проблеми, усміхнеться успіх – вони нарешті зможуть отримати велику суму, на яку давно розраховували. Її вистачить на те, щоб «закрити» всі борги, які останнім часом висіли на них важким тягарем, і перевести дух.

Риби

Риб, які останнім часом страждали через сварку з кимось із близьких їм людей, потішить бажання останніх перепросити – оскільки саме вони були винні у сварці – і помиритися. Головне, не тримаючи каменя за пазухою, піти назустріч і продемонструвати своє прагнення миру, інакше співрозмовник може й передумати.

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