Три знаки зодіаку, які сьогодні запідозрять коханих у невірності

Сьогоднішній день сповнений різноманітних випробувань, які необхідно пройти з честю, інакше життя – не без нашої допомоги – може змінитися не на краще. Стосунки між людьми теж можуть складатися не найкращим чином: у цей час надто велика ймовірність віроломності і зради.

Сьогодні, 18 вересня, запідозрити кохану людину у зраді можуть представників усіх знаків зодіаку, та для трьох із них ревнощі можуть стати справжньою проблемою.

Телець (21.04 – 21.05)

Телець – один із найревнивіших знаків зодіаку, тому сьогоднішній день стане для них справжнім випробуванням – думки про зраду близької людини переслідуватимуть їх на кожному кроці. Причому жодні виправдання і спростування як самого предмета ревнощів, так і зірок, які надсилатимуть представникам знака підказки, на них не вплинуть. А дарма: сьогодні підстав для підозр у них не буде.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви рідко ревнують свою другу половинку до будь-кого – їм і на гадку не може спасти, що ті вирішать змінити таку досконалість, як вони, на когось іншого. Але сьогодні вони зрадять самі собі і влаштують грандіозний скандал близькій людині, звинувативши її у зраді. Найнеприємніше, що підстави для таких тверджень у них, найімовірніше, будуть.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільцям, по правді кажучи, однаково, зраджує їм кохана людина чи ні: для скандалу їм не потрібна вагома причина – вони можуть причепитися до будь-якої дрібниці, щоб показати їй "небо в алмазах". Однак сьогодні, тицьнувши навмання і звинувативши коханих у невірності, вони можуть поцілити в точку, що їх самих дуже здивує. Але промовивши "а", доведеться казати й "б": сварка може призвести до будь-якого результату, навіть аж до розлучення.

Читайте також: