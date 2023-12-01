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Три знаки зодіаку, які сьогодні зіткнуться із токсичними людьми

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, які сьогодні зіткнуться із токсичними людьми

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

День важкої негативної енергетики, коли на поверхню виходять сили зла, які завдають людям безліч неприємностей. Їх «повноважними представниками», як правило, є люди, яких прийнято називати токсичними – у такі дні, як сьогоднішній, вони максимально активізуються.

Сьогодні, 1 грудня, зіткнутися з токсичними людьми належить представникам усіх знаків зодіаку, але для трьох із них це бути особливо неприємно.

Рак

Раки – недовірливий і вразливий знак, вони дуже гостро переживають будь-який «наїзд» з боку негативно налаштованих стосовно них людей. У таких випадках вони зазвичай довго «зализують рани». Сьогодні зустріч із токсичними людьми буде для них особливо небезпечною, тому потрібно зробити все, щоб її уникнути.

Стрілець

Стрільці у відкритому конфлікті відіб'ються від будь-кого, але це не означає, що в душі у них не залишається ран – просто вони не демонструють їх оточенню. Імовірність зіткнення з токсичними людьми сьогодні дуже велика, але – якщо обійти їх ніяк не вдасться – має сенс відповісти на їхню агресію спокоєм – вона їх охолодить.

Водолій

Водолії дуже не люблять, коли їх ображають – у такому разі він можуть закотити істерику, яка переходить у грандіозний скандал. Оскільки така поведінка нашкодить насамперед їм самим, є сенс проігнорувати чужі ворожі випади – так вони зможуть убезпечити себе та перенаправити потік негативу до його автора.

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Дата публікації
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