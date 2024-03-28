Три знаки зодіаку, які сьогодні зможуть домогтися заступництва керівництва

Нинішній день, який вважається одним із найнебезпечніших у місячному календарі, насправді не такий страшний, якщо знати, як правильно поводитися. Більше того, він може бути успішним у професійному сенсі – особливо у взаєминах із начальством.

Сьогодні, 28 березня, досягти успіху у професійному сенсі зможуть представники всіх знаків зодіаку, але три з них можуть розраховувати на заступництво безпосереднього керівництва.

Близнята

Близнята вміють ладнати з керівництвом у будь-який день і в будь-якій ситуації, але сьогодні в цьому мистецтві вони перевершать навіть самих себе: вчасно трапляться на очі, знайдуть потрібні – і переконливі – слова, що підтверджують свою лояльність, а в результаті зможуть отримати проєкт, на який заглядався багато хто.

Діва

Діви, які давно мріють про нову посаду, сьогодні отримають усі шанси для того, щоб дати безпосередньому керівництву зрозуміти: краще, ніж вони ніхто, ніхто з нею не впорається. Найімовірніше, це справді так, і представники знака своїх здібностей не перебільшують, тому керівництву варто звернути на них увагу.

Козоріг

Козороги не вміють домовлятися з начальством: їм простіше значно перевиконати денний план, ніж знайти підхід до безпосереднього керівництва та «вибити» собі якісь преференції. Але сьогодні саме їхня зразкова робота приверне до них увагу керівництва, яке нагородить їх гідно – наприклад, премією.

Читайте також: