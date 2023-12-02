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Три знаки зодіаку, які сьогодні зможуть побачити себе збоку

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, які сьогодні зможуть побачити себе збоку

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

Нинішній день користується в астрологів репутацією містичного – вважається, що цього дня людина – за допомогою оточення – може побачити себе збоку, а своє життя – начебто з висоти пташиного польоту. Таке «кіно» дозволяє зрозуміти причинно-наслідкові зв'язки, зробити висновки про минуле та зрозуміти, чого очікувати від майбутнього.

Сьогодні, 2 грудня, побачити своє життя начебто згори зможуть представники всіх знаків зодіаку, але три з них оцінять себе та свою поведінку збоку.

Близнята

Близнятам дивитися на себе збоку — звична справа, властива їм двоїстість робить таку практику практично щоденною. Але сьогодні вони можуть побачити зовсім не те, що захочуть, — поведінка людини, в якій вони впізнають себе, виявиться настільки неприємною, що представники знака вжахнуться: невже я маю такий самий вигляд?! І — зроблять важливі висновки.

Діва

Дівам, які останнім часом стурбовані своєю зовнішністю, вдасться точно визначити, що саме у своєму іміджі вони хочуть змінити. До того ж потрібна ідея може спасти їм на думку, наприклад, під час спостереження за випадковими перехожими – стане зрозуміло, що модель схожа з представниками знака, а отже, її вигляд бажано запозичити.

Скорпіон

Скорпіони, побачивши себе ніби збоку у поведінці іншої людини, несподівано для себе зрозуміють, як їм діяти далі в ситуації, що склалася в їхньому житті. Виявиться, що таким чином – опосередковано – об'єктивно оцінити всі обставини набагато простіше, ніж роблячи це із суб'єктивної точки зору.

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Дата публікації
Перегляди
940
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