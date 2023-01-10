Три знаки зодіаку, які сьогодні зможуть здолати свій страх

Нинішня доба – одна з найскладніших днів у всьому місячному місяці, коли нас провокують на сварки та скандали, до того ж каверзи можна очікувати як від навколишніх людей, так і від обставин загалом. Також можуть "підняти голову" страхи, які в інший – більш позитивний час – сховані в глибинах підсвідомості. Позбутися їх можна одним-єдиним способом – здолати їх.

Сьогодні, 10 січня, боротися зі своїми страхами доведеться представникам усіх знаків зодіаку, але трьом із них вдасться здолати їх.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, ким би вони не працювали, мабуть, найбоязливіший знак зодіаку: у них багато різних фобій, але найбільше їх лякає необхідність залишати свою "мушлю" — простіше кажучи, виходити з дому. Вони впевнені, що за його порогом на них чекає маса неприємностей, і сьогодні буде підігрівати це їхнє побоювання. А позбутися його досить просто: потрібно просто залишити стіни свого будинку.

Лев (23.07 – 21.08)

Леви, як правило, справляють враження людей, які не бояться нікого і нічого, але насправді це не так — просто представники знака вміють ретельно приховувати свої фобії. Насправді жах їм вселяє багато, але насамперед перспектива втратити свій авторитет в очах оточення. Головне для них сьогодні – зрозуміти, що їхня суспільна вага залежить тільки від них, а отже, все в їхніх руках.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Козорогів як головних трудоголіків зодіаку найбільше лякає втрата роботи і, як наслідок, зарплати, і сьогодні ця фобія візьметься за них серйозно. Зірки наполегливо радять представникам знака згадати про те, що їхня кар'єра безпосередньо залежить від якості, кількості та швидкості їхньої роботи: поки вони роблять свою справу добре і швидко, ніхто не зможе зайняти їхнє робоче місце.

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