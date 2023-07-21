Три знаки зодіаку, які сьогодні зможуть помститися своїм кривдникам

Нинішній день сприятливий для рішучих дій, але тільки в тому разі, якщо вони ретельно прораховані та продумані – на експромті виїхати не вдасться. Не можна також змінювати курс, взятий на досягнення мети, і відмовлятися від проєкту, який вже працює, на користь нового – ще не розпочатого. Також обставини сьогодні складуться таким чином, що можна буде помститися людині, яка образила вас. Ось тільки перед тим, як це робити, варто добре подумати: найімовірніше, легше від помсти нікому не стане.

Сьогодні, 21 липня, помститися своїм кривдникам зможуть представники всіх знаків зодіаку, але три з них у цьому сенсі будуть поза конкуренцією.

Злопам'ятні Діви (22.08 – 23.09), так вони вже влаштовані, нічого й ніколи не забувають, тому образа – навіть та, що завдали їм давним-давно – в їхній пам'яті видається новенькою. Тому сьогодні представники знака із задоволенням скористаються обставинами, які дозволять їм відігратися на їхньому кривднику – навіть якщо образа існує лише в їхній уяві.

Безшабашних Стрільців (23.11 – 21.12) вирізняє рідкісна незлобивість, тому їхні кривдники можуть спати спокійно – представників цього знака вони можуть не боятися. І навіть, здавалося б, вдалі обставини, які нібито підштовхуватимуть їх до помсти, нічого не зможуть з ними зробити – щоб змусити їх шкодити оточенню треба дуже сильно постаратися.

Козороги (22.12 – 20.01) не забувають образ не тому, що злі – просто, як мовиться у відомому анекдоті, у них гарна пам'ять: людина, яка зачепила їх словом, ділом чи хоча б косим поглядом, не може почуватися у безпеці. Ну, а якщо складуться сприятливі обставини для того, щоб поквитатися з тими, хто перед ними винен, можна не сумніватися: вони ними обов'язково скористаються.

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