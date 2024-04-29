Три знаки Зодіаку, які сьогодні зможуть позбутися тягаря

День, коли, на думку астрологів, необхідно рухатися вперед – умови для досягнення будь-яких, навіть найскладніших, цілей складуться сприятливо. Щоправда, найімовірніше, для цього доведеться чимось пожертвувати, але такий вчинок необов'язково виявиться негативним.

Сьогодні, 29 квітня, чимось пожертвувати заради своєї мети доведеться представникам усіх знаків зодіаку, але три з них виявлять, що позбулися тягаря.

Близнята

Близнята, які давно прагнули спробувати себе в новій професійній іпостасі, навряд чи порозуміються зі своїм начальством, яке звикло бачити їх у властивому їм амплуа. Конфлікт може призвести до звільнення, а воно – до приймання на нову роботу.

Рак

Раки, загрузнувши в робочих справах, вкотре можуть натрапити на нерозуміння близької людини, яка ніяк не хоче зрозуміти специфіку їхньої професії. Втім, зірки не рекомендують їм засмучуватися заздалегідь: розставання з нею може стати найкращим виходом.

Риби

Рибам – особливо тим із них, хто є керівником, доведеться зіткнутися з бажанням одного з працівників написати заяву про звільнення. Представники знака можуть сміливо її підписувати – на місце недбайливого працівника одразу прийде інший, досвідчений та ініціативний.

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