Три знаки зодіаку, які сьогодні зможуть знайти давно втрачені речі

Для активних дій день не найсприятливіший, тому треба згадати про те, що на календарі вихідний та присвятити час відпочинку – найкраще пасивному. Можна залагоджувати колишні конфлікти, миритися з друзями та знайомими, заводити нові зв'язки, які найближчим часом допоможуть просунутися кар'єрно. Надздібності, що відкрилися сьогодні, допоможуть відшукати давно втрачені речі.

Сьогодні, 22 липня, відшукати давно втрачені речі зможуть представники всіх знаків зодіаку, але трьом із них у цьому сенсі особливо пощастить.

Леви (23.07 – 21.08), які люблять все розкидати, часто втрачають речі, але, як правило, майже одразу їх і знаходять, але цього разу все виявиться не так просто – шуканий предмет упиратиметься і не захоче знаходитися. Зірки радять представникам знака заспокоїтися та згадати, що вони робили перед тим, як його втратили. Якщо картина буде максимально детальною, місце, куди було закинуто річ, одразу спливе в пам'яті.

У чепурунів Дів (22.08 – 23.09) у будинку чи квартирі, що належить їм, як правило, ідеальний лад, але це не означає, що у них не зникають речі, які згодом знаходяться в найнесподіваніших місцях. Сьогодні представники знака, підкорюючись якійсь невідомій для них силі, потягнуться туди, куди, здавалося б, заглядали вже мільйон разів, і – на превелику свою радість – виявлять свою згубу.

Водолії (21.01 – 18.02), які не заморочуються з приводу ладу, вирішать влаштувати генеральне прибирання в домі і, відсунувши щось непідйомне, – наприклад, диван або шафу – відшукають те, на чому вже поставили хрест – наприклад, прикрасу або документ. Про те, як воно туди потрапило, інтуїція представникам знака, звичайно ж, не розповість, але це буде вже й байдуже.

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