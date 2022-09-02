Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Три знаки зодіаку, які сьогодні зможуть знайти зниклі речі та людей

Дата публікації
Перегляди
92
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Три знаки зодіаку, які сьогодні зможуть знайти зниклі речі та людей

Чарівний день, коли неймовірно може здійснитися те, що в інший час здається незбагненним і недосяжним. Багато хто виявить у себе магічні — зокрема і екстрасенсорні — здібності. Вже наступного дня від них не залишиться і сліду, тож має сенс скористатися ними, щоб знайти зниклу річ, а також розшукати людину чи тварину.

Сьогодні, 2 вересня, екстрасенсами можуть почуватися представники всіх знаків зодіаку, але три з них творитимуть справжні дива.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви можуть відчути потяг до передбачення подій, які мають відбутися в найближчому майбутньому. Їм достатньо буде подивитися на людину, щоб сказати, що на неї чекає. Цілком можливо, що таким чином вони комусь допоможуть вирішити, як діяти в тому чи тому випадку. Єдине, чого не варто робити  у цей час, так це озвучувати людям негативні прогнози.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези несподівано для себе виявлять у себе здатність знаходити зниклі речі. Найімовірніше, почнеться з того, що вони знайдуть вдома предмет, який давно, але безрезультатно шукали. Знахідка виявиться схожою на диво, а самі представники знака, увійшовши у смак, виявлять ще безліч речей, які вважалися давно і безнадійно втраченими.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби підуть далі за всіх — вони сьогодні зможуть відшукати зниклих тварин і навіть людей. Наприклад, якщо в сусідки втік у невідомому напрямку її улюблений собачка, вони раптом побачать чітку і ясну картинку того, де цей загубко зараз перебуває, і щиро здивуються, коли її саме там і виявлять. Те саме може статися і з людьми, які давно не виходили на зв'язок.

Читайте також:

Вигуляй врятованого песика: львівські притулки просять про допомогу

Вигуляй врятованого песика: львівські притулки просять про допомогу

Повʼязані теми:

Наступна публікація