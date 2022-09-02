Три знаки зодіаку, які сьогодні зможуть знайти зниклі речі та людей

Чарівний день, коли неймовірно може здійснитися те, що в інший час здається незбагненним і недосяжним. Багато хто виявить у себе магічні — зокрема і екстрасенсорні — здібності. Вже наступного дня від них не залишиться і сліду, тож має сенс скористатися ними, щоб знайти зниклу річ, а також розшукати людину чи тварину.

Сьогодні, 2 вересня, екстрасенсами можуть почуватися представники всіх знаків зодіаку, але три з них творитимуть справжні дива.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви можуть відчути потяг до передбачення подій, які мають відбутися в найближчому майбутньому. Їм достатньо буде подивитися на людину, щоб сказати, що на неї чекає. Цілком можливо, що таким чином вони комусь допоможуть вирішити, як діяти в тому чи тому випадку. Єдине, чого не варто робити у цей час, так це озвучувати людям негативні прогнози.

Терези (24.09 – 23.10)

Терези несподівано для себе виявлять у себе здатність знаходити зниклі речі. Найімовірніше, почнеться з того, що вони знайдуть вдома предмет, який давно, але безрезультатно шукали. Знахідка виявиться схожою на диво, а самі представники знака, увійшовши у смак, виявлять ще безліч речей, які вважалися давно і безнадійно втраченими.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби підуть далі за всіх — вони сьогодні зможуть відшукати зниклих тварин і навіть людей. Наприклад, якщо в сусідки втік у невідомому напрямку її улюблений собачка, вони раптом побачать чітку і ясну картинку того, де цей загубко зараз перебуває, і щиро здивуються, коли її саме там і виявлять. Те саме може статися і з людьми, які давно не виходили на зв'язок.

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