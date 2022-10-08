Три знаки зодіаку, які сьогодні зустрінуться зі своїм колишнім коханням

День, коли в життя людини – хоче вона цього чи ні – вторгається її минуле. Воно може набути найрізноманітнішого – часом зовсім несподіваного – вигляду, але незмінно нагадає про людей і події, що сталися в минулому. Найбільш романтичний сценарій, який може програтися цього дня, – це зустріч із минулим коханням.

Сьогодні, 8 жовтня, зі своїм колишнім коханням можуть зустрітися всі знаки зодіаку, але для трьох із них таке побачення крізь роки виявиться особливо важливим.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, як правило, пам'ятають усіх своїх колишніх — їхній романтизм, як не дивно це здасться людям, що оточують їх, не знає кордонів. Особливо трепетно вони ставляться до першого кохання, яке у представників цього знака здебільшого буває нещасливим. Зустріч з нею стане для них справжнім – приємним – потрясінням, а може взагалі призвести до змін у житті.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – навіть ті з них, хто давно щасливий у шлюбі – ні-ні та й згадають своє перше кохання, з яким, як їм здається, їхнє життя склалося б набагато щасливішим, ніж із нинішнім супутником життя. Зустріч зі своїм колишнім – чи колишньою – дасть зрозуміти представникам знака, наскільки серйозно вони помиляються: навряд чи змогли протягнути поруч із цією людиною навіть кілька днів.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби, як правило, не можуть забути саме ті стосунки, які закінчилися для них максимально трагічно – наприклад, їх покинули без пояснення причин. Представники знака постійно повертаються до пов'язаних із цими взаєминами подій і вигадують варіанти сприятливішого їх результату. Що ж, схоже, сьогодні вони матимуть змогу все виправити.

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