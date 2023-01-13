Три знаки зодіаку, які в цей час можуть піднятися над оточенням

22-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, дає можливість долучитися до мудрості, яка збереглася з давніх-давен і дійшла до наших днів. Вона буде доступна всім без винятку, головне мати бажання отримати ці знання. Цікаво, що вони роблять тих, хто ними володіє, не тільки розумнішими, ерудованішими і начитанішими, а й могутнішими.

Цими днями, 13-14 січня, до мудрості, яку за століття свого існування накопичило людство, зможуть долучитися представники всіх знаків Зодіаку, але три з них завдяки новим знанням зможуть піднятися над оточенням.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам для того, щоб відчути себе вищими за інших, як правило, і привід не потрібен, а якщо вони його отримають, то повернути їх назад – на землю – буде практично неможливо. Знання, які вони почерпнуть зі старих фоліантів і манускриптів, дозволять їм поглянути на людей, що їх оточують, з висоти пташиного польоту, в якому відчують себе вони самі – запаморочення від успіхів представникам знака забезпечене.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони люблять різного роду езотерику і магію, останньою вони іноді користуються, хоча ніколи в цьому й не зізнаються — вони до останнього стоятимуть на тому, що всього досягли власнею працею, що, втім, недалеко від істини. Проте нові знання, однак, піднесуть представників знака над іншими людьми – нові знання завжди роблять людину конкурентноздатною.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Стрільці завдяки отриманим цими днями знанням зрозуміють, як їм вирішити важливе робоче завдання, над яким вони б'ються вже досить давно. Можливо, Нобелівську премію вони в результаті не матимуть, але на грошову винагороду та зміцнення професійної репутації можуть розраховувати цілком. Інші на їхньому місці відчули б, що високо злетіли, але вони навряд чи цим пишатимуться.

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