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Три знаки зодіаку, які цими днями повинні покладатися лише на себе

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Міла КорольоваМіла Корольова
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Три знаки зодіаку, які цими днями повинні покладатися лише на себе

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків зодіаку / Фото: Credits

24-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, – час, коли можна братися за найскладніші проєкти – насамперед це стосується професійної діяльності, та оскільки один із днів припадає на вихідний, можна зайнятися й вирішенням побутових проблем. У будь-якому разі просити про допомогу людей зі свого оточення в цей час не варто – необхідно покладатися лише на власні сили.

Цими днями, 8 та 9 вересня, принцип опори на власні сили має стати керівним для представників усіх знаків зодіаку, але для трьох із них – особливо.

Овен (21.03 – 20.04)

Овни майже ніколи не звертаються до інших по допомогу, і не тому, що їм заважає скромність чи, навпаки, гордість – вони просто не встигають це зробити. Представники знака настільки стрімкі, що починають діяти, не розмірковуючи, тому сьогодні їм не доведеться змінювати свої звички – вони з усім упораються самі.

Лев (23.07 – 21.08)

Левам просити когось про допомогу не дозволяє гідність: їм здається, що нема такої справи, з якою вони б не впоралися самостійно, без сторонньої участі. Сьогодні їм варто дотримуватися цієї лінії поведінки, оскільки навіть якщо вони вирішать попросити когось взяти участь у проєкті, яким вони займаються, цілком можуть зіткнутися з відмовою.

Риби (19.02 – 20.03)

Риби, зіткнувшись із непростими обставинами, люблять оточувати себе численними порадниками й помічниками – як добровільними, так і примусовими: з їхньою допомогою вони можуть впоратися з будь-яким завданням. Але сьогодні, найімовірніше, всі вони будуть зайняті своїми справами, тому представникам знака доведеться вирішувати свої питання самостійно – і вони впораються.

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Дата публікації
Перегляди
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