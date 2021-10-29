Три знаки зодіаку, які цими днями можуть отримати несподіваний прибуток

24-й місячний день, який розтягнеться майже на дві доби, сприятливий для старту нових проєктів, але для цього спочатку необхідно підтягнути всі наявні "хвости", інакше вони будуть гальмувати стрімкий рух вперед. Вдалими також виявляться фінансові операції, які бажано провести в п'ятницю, але і субота принесе несподіваний прибуток.

Цими днями, 29 і 30 жовтня, отримати несподіваний прибуток можуть представники всіх знаків зодіаку, але у трьох із них є серйозний шанс розбагатіти.

Телець (21.04 – 21.05)

Тельці, хоч і є працьовитими мимоволі, взявшись за справу, працюють доти, поки не вирішать усі завдання, які перед ними стоять. Ось і цими днями вони, швидше за все, закінчать роботу над важливим проєктом і отримають цілком заслужену винагороду. І якщо це станеться в п'ятницю, то вже в суботу вони зможуть із задоволенням витратити значну частину суми — головне, не захоплюватися, інакше можна обнулити всі свої рахунки.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки цими днями навряд чи отримають якісь гроші, зате вони можуть придумати геніальний план щодо того, як їх заробити. Мізки у них будуть працювати чітко і ясно, логічні схеми вибудовуватися легко і безпомилково, а ідеї виявляться справді геніальними. Якщо представникам знака вдасться найближчим часом втілити їх в життя, сума на їхньому банківському рахунку значно збільшиться, так що не варто втрачати часу — потрібно все ретельно прорахувати і підготувати.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони, до бізнесу і фінансів яких зірки зараз особливо прихильні, можуть — переважно в п'ятницю, укладати будь-які угоди, а також складати і підписувати будь-які договори. Щоправда, щоб отримати в результаті солідні виплати, необхідно дотриматися важливої умови — відмовитися від участі в ризикованих заходах, результат яких непередбачуваний, а тому загрожує втратами — представникам знака необхідно врахувати всі можливі ризики.

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