Три знаки зодіаку, які в ці дні можуть розпочати життя з чистого аркуша

24-й місячний день, який триватиме майже дві доби – чудовий час для того, щоб розпочати життя з чистого аркуша. Процеси, які супроводжували людину в попередній життєвий період, тривають, і починається черговий етап її особистої та професійної історії. Проте не зруйнувавши – чи не завершивши – старого, нове розпочинати не варто – на успіх у такому разі можна не сподіватися.

Цими днями, 19 та 20 вересня, розпочати життя з чистого аркуша можуть представники всіх знаків зодіаку, та трьом із них обов'язково потрібно це зробити.

Діва (22.08 – 23.09)

Діви перейдуть до нового етапу свого життя обачливо та планомірно – так, як вони і звикли все робити. Причому зміни в їхньому існуванні можуть бути пов'язані з переїздом, про який вони й чути не бажали останні пів року. Та тепер якась подія особистого характеру майже виштовхне їх із колишніх життєвих умов, за які вони так трималися, у нові, набагато цікавіші з усіх поглядів.

Терези (24.09 – 23.10)

У Терезів за плечима залишився досить складний і важкий роман, який забрав у них багато моральних і фізичних сил. Тепер – після його закінчення – у їхньому житті виникла порожнеча, яка дуже засмучує представників знака. І даремно, оскільки святе місце порожнім не буває: цілком можливо, що саме в ці дні вони зустрінуть людину, яка позбавить їх колишніх переживань.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Скорпіони останнім часом працювали завзято та плідно, тому встигли багато зробити. Та настав час, як би сумно це не було для представників знака, завершувати цей професійний етап і переходити до нового. Важливо акуратно завершити всі справи, щоб ні в кого не було претензій до них, і тоді новий проєкт, який принесе не лише гроші, а й славу, не забариться.

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