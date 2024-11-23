Три знаки зодіаку, які цими днями можуть вирішувати навіть найскладніші завдання

23-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, має потужну місячну енергетику, яка спочатку не має «забарвлення» – як позитивного, так негативного: його ми визначаємо самі. Головне в цей час – діяти, у такому разі можна буде керувати енергіями дня, а не підкорятися їм.
Цими днями, 23 та 24 листопада, активно діяти необхідно представникам усіх знаків зодіаку, водночас три з них можуть вирішити навіть найскладніші завдання.
Телець
Тельці ґрунтовно підходять до вирішення будь-якого завдання – як професійного, так і побутового. Оскільки йдеться про вихідні дні, то, найімовірніше, представникам знака доведеться розв'язувати проблеми, пов'язані з господарством, але вони впораються з ними на «відмінно».
Терези
Терезам головне – не метатися з боку в бік, а вибрати одну лінію поведінки, тоді питання особистого характеру, яке важливе для представників знака, не буде стояти на порядку денному, тому що вони легко, швидко і – найголовніше – успішно його вирішать.
Стрілець
Стрільці звикли домагатися свого будь-що, і, треба визнати, це їм добре вдається. Сьогодні, незважаючи на вихідні, їм, найімовірніше, доведеться розв'язувати проблеми професійної якості – з ними вони впораються якнайкраще.
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