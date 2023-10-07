Три знаки зодіаку, які цими днями можуть вскочити в гречку

23-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, астрологи називають днем випробувань. Найчастіше вони пов'язані зі стосунками з близькими нам людьми, які можуть образити, зрадити чи підставити під удар. Втім, це явище має і зворотний бік – ми самі можемо, що називається, скочити в гречку, не думаючи про те, як потім залагоджувати стосунки з близькою людиною.

Цими днями, 7 і 8 жовтня, зрадити свою другу половинку можуть представники усіх знаків зодіаку, але три з них особливо сильно відчують бажання вскочити в гречку.

Телець

Тельців не назвеш головними зрадниками зодіаку, але час від часу бажання зрадити свою другу половинку відвідує і їх: ці дні стануть саме такими. Оскільки зупинятися на цьому – помилковому – шляху представники знака не захочуть, їм варто подумати про те, як вони виправдовуватимуться перед своїм партнером.

Рак

Раків на гріховний шлях можуть штовхнути лише дуже серйозні причини – наприклад, зустріч із людиною, яку вони раніше любили, але потім – не зі своєї вини – розлучилися з нею. Складно сказати, яке почуття, зрештою, візьме в їхній душі гору: радість від довгоочікуваної зустрічі чи каяття, яке неминуче прийде через кілька днів.

Риби

Риби не так часто зраджують своїх других половинок, оскільки вважають: навіщо скакати в гречку з іншою людиною, якщо можна просто піти до неї від свого партнера. Але зрада цими днями буде для представників знака не стільки правилом, скільки винятком – точніше непорозумінням, тому краще приховати її від коханої людини.

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