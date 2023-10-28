Три знаки зодіаку, які виявлять, що здатні на погані вчинки

День, коли активізуються сили темряви, що не найкраще впливає на наше життя взагалі і наш настрій – зокрема. Найбільше в цей час людині треба боятися самої себе: негатив, який може піднятися з глибини душі, може не тільки вразити, а й злякати – мало кому хочеться вірити в те, що він здатний на погані вчинки.

Сьогодні, 28 жовтня, відчути внутрішній негатив можуть відчути представники всіх знаків зодіаку, але три з них – зовсім несподівано для себе – виявлять, що здатні на погані вчинки.

Лев

Леви, незважаючи на внутрішню зарозумілість, на погані вчинки не здатні категорично, тим дивовижнішим – як для них, так і для оточення – буде їхнє бажання робити капость людині, яка їх образила. Навіть якщо вона цього заслуговуватиме, не варто опускатися до її – не найшляхетнішого – рівня.

Терези

Терези тільки здаються м'якими – недарма астрологи говорять, що під їхніми оксамитовими рукавичками ховається залізна хватка. Тим не менш, у душі представники знака люди незлобиві, тому їхнє нинішнє бажання сказати чи зробити щось погане буде несподіваним – і неприємним – насамперед для них самих.

Риби

Риби – незважаючи на свою справжню чи позірну добродушність – мстити не тільки вміють, а й люблять: у них це виходить віртуозно. Ось і сьогодні вони, схоже, захочуть покарати людину, яка – як їм здається – завдала їм зла. Зірки наполегливо рекомендують їм схаменутися – до добра їх точно не доведе.

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