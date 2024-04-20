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Три знаки Зодіаку, які зможуть відновити колишні стосунки

Три знаки Зодіаку, які зможуть відновити колишні стосунки

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

Символом сьогодення є кільце, яке говорить не тільки про те, що наше життя рухається по колу – чи по спіралі – повертаючись до точки, в якій ми вже були, але, переходячи при цьому на новий рівень. Кільце також свідчить про можливість відновлення перерваних, але незакінчених відносин.

Сьогодні, 20 квітня, повернутись у минуле зможуть представники всіх знаків Зодіаку, але ті з них зможуть відновити колишні особисті стосунки.

Телець

Тельцям, які – і вони це чудово знають – самі були багато в чому винні з тим, що посварилися з коханою людиною, зможуть налагодити стосунки, визнавши свою провину. Щодо ситуації, в якій вони зможуть все виправити, то зірки про неї подбати.

Діва

Діви, розлучаючись з коханою людиною енний час тому, були абсолютно впевнені, що роблять правильно, але згодом переоцінили фактори, які привели до цього, і змінили свою думку. Тепер складуться сприятливі умови для того, щоб виправити помилку.

Риби

Риби усвідомлюють, що людина, в якій їх колись пов'язували романтичні почуття, їм дуже потрібна, раптово – зустрівшись із нею випадково. Але це не означає, що на продовження по відношенню можна не розраховувати – навпаки, сьогодні для цього складуться оптимальні умови.

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