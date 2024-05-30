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Три знаки зодіаку, які зможуть заробити гроші власним розумом

Три знаки зодіаку, які зможуть заробити гроші власним розумом

Гороскоп на сьогодні для трьох знаків Зодіаку / Фото: Credits

День, коли треба продовжувати роботу, розпочату напередодні, а от від нових починань краще відмовитися. Найуспішнішою сферою діяльності стане інтелектуальна та розумова праця – навіть суто практичні завдання потрібно вирішувати з цього погляду, тобто, у будь-якому разі потрібно, як то кажуть, працювати головою.

Сьогодні, 30 травня, успіх в інтелектуальній сфері чекає на представників усіх знаків зодіаку, але три з них зможуть заробити гроші власним розумом.

Близнята

Близнятам важко буває відрізнити розум і кмітливість від спритності та хитрощів, за допомогою яких вони вирішують численні професійні та життєві завдання. Але сьогодні представникам знака знадобиться весь їхній інтелект, щоб не лише попрацювати, а й заробити.

Терези

Терези, яких вирізняє обережність, а часом і нерішучість, сьогодні – принаймні так вважають зірки – можуть ризикнути і – виграти. Щоправда, їм у разі необхідно сподіватися не так на талан, як на власну розсудливість, яка дозволить вибрати правильну мету.

Скорпіон

Скорпіонам зірки рекомендують прораховувати кожен свій крок у професійному та фінансовому сенсі, тільки так вони зможуть розібратися, що до чого, і замість збитку, якого їм довелося б зазнати, якби вони були менш обережними, отримають прибуток.

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